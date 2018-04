Mariana Fabbiani: "Ver las cifras me hizo cambiar de postura y ahora estoy a favor de la despenalización del aborto"

La presentadora Mariana Fabbiani expresó ayer en La noche de Mirtha su postura favorable a la despenalización del aborto , la cual le llevó su tiempo procesar hasta ser consciente de que "muchas mujeres mueren" por esta causa y considerar necesario tomar medidas al respecto.

La conductora de El diario de Mariana recalcó su condición de católica y dijo que "siempre" estuvo en contra del aborto: "Nunca fue una opción para mí ni lo es, después de meterme en el tema cambie de postura y me dí cuenta de que las creencias personales hay que dejarlas de lado; es un tema de salud pública".



Fabbiani dijo que, frente a las cifras en relación a la cantidad de mujeres que mueren por abortos mal practicados y que "no tienen la posibilidad de elegir", cambió de postura y hoy está "a favor de la despenalización", a pesar de que que no es una opción para ella, volvió a recalcar. Aclaró que "el aborto no deber ser entendido como una opción anticonceptiva", pero sí ve necesaria la aplicación de una ley a la altura de las circunstancias "y acompañada de una mejor educación sexual".

"Es muy doloroso que una mujer tenga que pasar por esa situación traumática y que tenga que ser señalada como una delincuente, como pasó en Tucumán con una mujer que terminó presa; por eso creo que las creencias personales las tenemos que dejar de lado y tratar el tema como se merece: anticoncepción para no abortar y aborto legal para no morir", subrayó.



Al respecto, Mirtha Legrand reiteró su oposición rotunda a esta práctica y dijo que su aplicación es "matar vidas", ante lo que Fabbiani insistió en que a ella le generó "mucha contradicción" el tema, pero "evolucionó". "Se matan vidas pero también mueren mujeres y el aborto existe aunque estemos en contra de la despenalización, y seguirá existiendo. Hay cantidad de mujeres que mueren y no todo el mundo tiene la posibilidad de acceder a los medios para no embarazarse", añadió. Tras ello, la conductora se remitió a las estadísticas de países como España o Italia, donde, a pesar de su legalización, no se incrementaron en número las suspensiones del embarazo practicadas.