Mariana Fabbiani habló sobre su enfrentamiento con Mirtha Legrand

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La disputa comenzó meses atrás, cuando Mirtha Legrand reveló en su programa que para el año próximo el canal le había ofrecido hacer sus almuerzos en un formato diario, en el horario que actualmente ocupa El diario de Mariana, que conduce Mariana Fabbiani.

Fabbiani se fastidió con Legrand ya que hasta entonces, no se había anunciado que su programa llegaría a su fin y muchos integrantes del ciclo se enteraron de la noticia a raíz de las declaraciones de la anfitriona de los almuerzos.

En el marco de la gala de la Revista Caras, Fabbiani explicó por primera vez cómo siguió su relación con la colega luego de que hablara de más: "Con Mirtha charlamos, nosotras ya habíamos hablado en privado también, está muy apenada por lo que pasó, yo tengo una relación muy especial con Mirtha, en aquel momento hablamos por teléfono y después nos habíamos encontrado en el cumpleaños de Oscar Martínez".

"Más allá de la charla que tuve que es privada, si pudimos hablar y ella contarme desde su lugar lo que le había pasado y hacer una autocrítica y pedir las disculpas correspondientes", añadió.

Finalmente, la entrevistada remarcó que Legrand quedó muy arrpentida por haber hecho público el final de su programa colega. "Me pidió disculpas por el error de haber contado algo que no tenía que contar, no hubo una mala intención, yo también pude ser frontal con ella, porque cuando me pasa algo lo digo y ella supo escuchar también, así que ayer ya estaba bastante digerido", cerró.