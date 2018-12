María Valenzuela: "Tomo aceite de cannabis para la depresión"

Hace dos años la salud de María Valenzuela preocupaba a todo su entorno. En octubre de 2016, la noticia de que estaba internada en una clínica psiquiátrica producto de un estrés profundo que derivó en depresión, sorprendió a todos. La falta de trabajo y la pérdida de su amigo del alma fueron un cocktail fatal para su salud mental.

Hoy, mientras sigue luchandocontra aquello que la atormenta, la actriz se anima a hablar sobre la depresión y como convive con ella mientras trata de superarla.

"Llegué a pesar 10 kilos menos de lo que tengo", contó sentada en la mesa de Mirtha Legrand. "Venía de una seguidilla de cosas y se sumó la muerte de un amigo que era como mi hermano, Gaspar. Estaba con un negocio que tenía que ver con una hotelería que iba a hacer, cerca de Luján en Villa Ruíz, y llegó un momento que no se pudo seguir por su muerte, por lo que me tiré en la cama".

En este momento fue cuando sus hijos aparecieron para ayudarla. "Un íntimo amigo los llamó y se aparecieron. Fui a ver a un psiquiatra, y cuando tenía que volver a verlo me agarró un ataque de pánico que no podía salir".

"Hay veces que todavía sufro ataques de pánico pero hoy, después de muchas pastillas, estoy con una sola medicación y con aceite de cannabis", reveló sobre el tratamiento que sigue. "Me hacen muy bien para la depresión y para el tema alimenticio. Son tres gotas a la mañana y tres gotas a la noche. ¿Vos sabés que gente de 60, 70 años, toma gotas de cannabis por el tema de los huesos y de los músculos? Está comprobado que hace muy bien", argumentó ante la curiosidad de la conductora.

La actriz contó lo que le sucede cada vez que tiene un ataque de pánico. "Hacen que quiera meterme en mi casa, que es mi refugio y sé que ahí estoy segura y no me pasa nada, no como en la calle en donde estoy insegura. Entonces lo primero es irme a mi casa", relató. "Lloro, es una

angustia, que termina en un ataque de pánico".

"¿Y cómo lo resolvés?", quiso saber Mirtha. "Y... esperando a que pase", contó sinceramente. "Tendría que hacer terapia, pero lo que pasa es que le estoy escapando un poco"