María Valenzuela, sobre el sufrimiento de Calu Rivero en Dulce Amor: "Lloraba todas las noches"

Fue una de las primeras en expresar su apoyo. Y el hecho de que hiciera pública su postura tenía un doble valor: María Valenzuela trabajaba muy cerca de Calu Rivero en Dulce Amor, donde interpretaba a su madre. Por eso, la actriz se convirtió en confidente y en referente de su joven colega cuando sintió que algo no estaba bien durante las escenas que le tocaba grabar con Juan Darthés , su enamorado en la ficción. Valenzuela la escuchó y la aconsejó, pero no pudo evitar que Rivero decidiera dar un portazo en pleno éxito de la tira.



A partir de unas declaraciones de Calu, eso que en su momento fue un fuerte rumor tomó ribetes de denuncia pública. "Yo viví el acoso en carne propia", dijo, y generó una inmediata reacción de la otra parte. Darthés decidió llevar el tema rápidamente a la Justicia. Hubo una mediación sin resultados positivos y ambos tuvieron la posibilidad de exponer públicamente su posición: ella lo hizo a través de una carta publicada en las redes sociales, él desde la mesa de Mirtha Legrand.

"Tengo motivos para creer en ella", dijo Valenzuela días a atrás, sumándose a una serie de artistas que decidieron salir a "bancar" a Rivero. Pero esta vez decidió dar más detalles de lo sucedido en las grabaciones de la novela que fue uno de los éxitos televisivos del 2012. "No estamos hablando de una persona desestabilizada, paranoica, que inventa cosas. Estamos hablando de una chica amorosa, sensible y de muy bajo perfil que yo conozco. La apoyo y le creo porque cuando sucedió esto tan triste estábamos grabando juntas, y ella vino a hablar conmigo. O sea que yo estaba al tanto de todo", inició la actriz, durante un móvil con el programa Confrontados.



"Lo lamentable es que Calu se haya ido del programa por este motivo porque estaba en un momento de gran popularidad, con mucho éxito y sin embargo se quedó sin trabajo. Se fue porque no lo pudo tolerar, porque estaba muy angustiada. Entonces, como no estoy de acuerdo con la violencia de género, el acoso y el abuso, tengo 61 años y tengo que apoyar a Calu Rivero y creerle absolutamente todo'', agregó.





Luego, Valenzuela contó que la actriz que interpretaba a su hija en la ficción fue un día a su camarín a plantearle lo incómoda que se sentía trabajando con Darthés. "Vino con mucha angustia. Le dije que lo hablara, pero me contestó que del otro lado no le hicieron caso. Y un día vino y me dijo 'me voy'", aseguró. ''Se fue porque no lo toleraba más, lloraba todas las noches, no sabía cómo manejarlo. Estaba sufriendo, pasándola mal. Hace cinco años atrás ella era más chiquita, no lo podía manejar y entendió que lo más valioso era irse del programa. Hablábamos mucho y ella me contó que se sentía acosada y abusada con los besos".



Valenzuela, que se encuentra actualmente en Mar del Plata con la obra El show de la menopausia, también dijo que con Darthés no volvió a tener contacto, y expresó que siente culpa por no haber intercedido a tiempo para que Rivero no se viera obligada a dejar las grabaciones de Dulce Amor. "Ya se había ido todo de las manos y no llegué a hablar con nadie", finalizó.



A través de Twitter, Calu agradeció el testimonio de su ex compañera de elenco. "¡Siempre te sentí cerca @valenzuelamdc, mi mamá en la ficción! Gracias por tu verdad. Gracias por no callar. #Noesno", escribió.