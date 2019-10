María Noel Riccetto: "las cosas hay que hacerlas con tiempo y hay que hacerlas bien"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A fines de año, con el estreno de Manon (del 12 al 28 de diciembre) se despide de los escenarios la bailarina estrella del BNS, María Noel Riccetto. Aunque su vínculo con el Sodre seguirá activo, ya que el pasado jueves se anunció que Riccetto ocupará el cargo de Coordinadora Académica de la división ballet en la Escuela Nacional de Danza, cargo que ocupará a solo tres días de su retiro de los escenarios. Emocionada por la nueva responsabilidad, la bailarina dio una conferencia en el Foyer del Auditorio del Sodre donde respondió algunas preguntas de la prensa y también habló con El País.

—¿Cuándo empezaron las charlas para tu designación a este cargo?



—Hace un par de meses, pero entre medio tuvimos la gira nacional, la gira internacional, hubo reuniones que no se pudieron hacer antes, y hace dos semanas que me avisaron.

Onegin, un trabajo deslumbrante de María Noel Riccetto. Foto: Carlos Villamayor

—¿Qué implica el cargo?



—Para mí es un desafío. En primer medida por lo que la Escuela Nacional de Danza significa para mí. Fue mi casa, el lugar que me dio las herramientas para poder tener una carrera afuera. Es un lugar emblemático para mí, y por eso es un gran desafío estar en el lugar que estuvo Margaret Graham, Mónica Díaz o Sara Nieto. Mujeres que para mí fueron referentes y guías enormes. Por eso espero que mi gestión sea inspiradora.

—¿Cuál va a ser tu función dentro de la Escuela Nacional de Danza?



—Quiero que el bailarín que salga de la Escuela tenga las herramientas técnicas. Pero además quiero que sea un artista, que salga con la seguridad y el aplomo para que pueda subirse al escenario. Quiero que entre gente con potencial para llegar a ese lugar. Eso es lo que tengo ganas, formar no solo bailarines, sino artistas. Eso quizás está faltando en todo el mundo. Se forma para ser bailarín de circo, sin desmerecer al circo, pero esto es un arte, así crecí yo, eso es lo que me dio la Escuela Nacional de Danza y es lo que quiero transmitir a los alumnos. Quiero formar un equipo que admire y respete, y que eso sea recíproco. Y trabajar con cariño, pasión y compartir lo poco o mucho que sé.

María Noel Riccetto, anunció su retiro del BNS a fin de año. Foto: Darwin Borrelli

—¿Cómo hay que hacer para inscribirse?, ¿cualquiera puede aplicar?



—Las inscripciones se realizan en el sitio web del Sodre, así que no tienen que venir hasta Montevideo para hacerlo; y hay dos tipos de audiciones, los que ya tienen formación previa y los que no.

—Hace poco se comentó que Julio Bocca podría sumarse como profesor al Ballet del Sodre, ¿qué sabés?



—No sé, eso no lo sé, pero en la Escuela no. Obviamente que con la amistad que nos une, sería un honor que pudiera venir, dar algunas clases e inspirar. Tener a esa figura ahí no es poca cosa, entonces sería buenísimo, pero por ahora no sé nada.

María Noel Riccetto con su premio Benois de la Danse. Foto: Ariel Colmegna.

—¿Ya tenés una idea de por dónde querés ir, cuales serán tus lineamientos para los alumnos?



—Todo está en mi cabeza. Pero puedo decir que es un divino proyecto.

—Tu designación llega en medio de un gran proyecto que está haciendo el Sodre. Ya se está tramitando para que los bailarines que se reciban de la Escuela Nacional de Danza tengan el título de carrera terciaria, y continúa el proyecto iniciado por Julio Bocca de tener un nuevo local para la escuela.



—Ojalá que salga el local. Creo que es un año difícil, electoral, no se sabe lo que va a pasar. Entonces hay que esperar porque las cosas hay que hacerlas con tiempo y hay que hacerlas bien. Soy de esa postura.

—¿Está nerviosa por tu último título como bailarina, Manon?



—No, porque todavía no hemos empezado los ensayos, la semana que vienen se inician. Igual estoy muy contenta, obviamente no sería normal si no me emocionara en ciertos momentos, pero estoy muy contenta y muy segura de la decisión que tomé. Que voy a extrañar, voy a extrañar, pero me siento bien, y ahora tengo muchas cosas en mi plato para trabajar, mantener la mente ocupada y está buenísimo.

—¿Esta designación sería el primer paso desarrollar una carrera a futuro en el BNS?



—Este es un proyecto sumamente enriquecedor. Me gusta mucho este desafío y va a ser una preparación para muchas cosas. Si después se me presenta estar en otro lugar, ojalá tenga las fuerzas, las ganas o la inspiración para hacerlo. Pero esto es un gran desafío y es mucho trabajo. El desafío está en rodearme de gente que tenga las mismas ganas, y no le pongo techo, ojalá la vida me de para hacer cosas por la cultura en este lugar. Quiero hacer que la cultura siga creciendo, que no se hable solo de fútbol, El ballet lo ha logrado, entonces quiero que se hable de la Escuela de Danza también con el mismo ímpetu, las mismas ganas, y que se vean los resultados. Ese es mi trabajo, tener resultados. Quiero hacerlo a corto plazo, sé que no va a suceder así porque esto es un camino a recorrer y ese es el gran desafío, que la Escuela Nacional de Danza sea el semillero para el Ballet Nacional. Que se sigan abriendo las puertas para los bailarines que quieran venir, pero que también haya uruguayos.