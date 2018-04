María Gomensoro respondió a una seguidora sobre si se hizo una cirugía

Es dueña de uno de los rostros más bellos de la tv local y, por si alguien tenía alguna duda, lo demostró el domingo temprano cuando contestó a una usuaria de las redes sociales que le preguntó si tenía alguna cirugía.

"En las redes me preguntaron si me había operado la cara....que se hizo María? ....esta es la propia caripela dominguera....au natural...por ahora no cuchillo...me avisan cuando precise y les cuento todo!!!!! Por ahora gracias Ana Menendez...", escribió María textual, en su cuenta de Instagram con el video.

Mirala: