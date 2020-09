María Gomensoro respondió a críticas por programa de Canal 5 dedicado a Verónica Raffo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El programa Poderosas (TNU - Canal 5) que conduce María Gomensoro en la pantalla del canal estatal fue protagonista de una polémica en redes luego de que la entrevistada central de esta semana fuera la abogada Verónica Raffo.

Algunos seguidores de Twitter cuestionaron al programa en cuanto la letrada, que forma parte del estudio Ferrere, es hermana de Laura Raffo, candidata multicolor a la Intendencia de Montevideo.

Gomensoro no dejó pasar la crítica y respondió en la red social Twitter a dos de los cuestionamientos.

"Puedo jactarme con total tranquilidad de que no le hago" los mandandos" ni" opero" para nadie. Por suerte puedo pensar por mí misma y no me subyuga ni partido, ni bandera, ni ideología. Lo invito a ver Poderosas y entenderá porque está Verónica Raffo", escribió a uno de los usuarios que puso en duda la invitación de la abogada.

