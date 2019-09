María Gomensoro le respondió a Andrade por sus dichos sobre el British School

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

María Gomensoro aprovechó el espacio en su programa Recalculando (Carve) para dirigirse a Oscar Andrade, candidato al senado por el Frente Amplio. El dirigente del oficialismo había criticado a Luis Lacalle Pou y Ernesto Talvi por considerarlos "la fórmula del British", en referencia al colegio de Carrasco. La conductora, que se educó en esa institución, se sintió afectada por estas declaraciones.

"Todo lo que viene sucediendo fomenta el país de dos lugares: de unos y de otros. Si te preparaste en un lugar, no podés entender al otro. (...) No nos aporta nada. No nos hace crecer como país. Nos hace plantarnos desde el resentimiento y el resabio. No construimos", expresó María a raíz de las declaraciones de Andrade.

Gomensoro finalizó el editorial con una invitación hacia el dirigente político: "Oscar, te invito a venir al programa, porque me gustaría que me conozcas y que te saques el prejuicio". ¿Aceptará Andrade?

