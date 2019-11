María Gomensoro cuestionó degustación de marihuana de Calamaro en el Antel Arena

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El paso de Andrés Calamaro por el Antel Arena dejó una catarata de clásicos y una polémica que fue el comentario de los principales medios de la región, luego que propuso hacer una degustación de marihuana en pleno recital.

Las autoridades del ministerio de Salud Pública tomaron cartas en el asunto y evalúan multar al cantante. En las redes, mientras tanto, María Gomensoro cuestionó la postura del Salmón e instaló un debate entre sus seguidores.

Para la conductora de Consentidas (Canal 10) y Recalculando (Radio Carve), el "Salmón" hizo "apología" del consumo de marihuana y agradeció no haber ido al show.

Calamaro fumo un porro en el escenario durante su show en el Antel Arena. Le pidió a la gente degustacion de marihuana legal y que la seguridad por 25 segundos deje que tiren la marihuana al escenario. (Todo bien con el free porro pero de ahi a la apología, menos mal que no fui) — Maria Gomensoro (@MariaGomensoro) November 4, 2019

"Calamaro fumó un porro en el escenario durante su show en el Antel Arena. Le pidió a la gente degustacion de marihuana legal y que la seguridad por 25 segundos deje que tiren la marihuana al escenario. (Todo bien con el free porro pero de ahi a la apología, menos mal que no fui)", escribió textual María.

El comentario de la comunicadora generó reacciones de todo tipo. Algunos a favor de su postura, mientras que otros tantos la cuestionaron y ella no vaciló en responder a esos seguidores.

"Aaaaa María querida @MariaGomensoro no seas peleadora, el promedio de edad que fue a ver a calamaro es de 30+, no van a dejar o empezar a fumar porro porque lo diga calamaro y si vas a verlo es porque te gusta mucho", le comentó una seguidora. Y la conductora le respondió: "No se puede fumar ademas en espacios cerrados". Y después acotó que le gusta la música del Salmón.

Otro usuario intentó politizar la postura de Gomensoro, y vinculó ese mensaje con un supuesto apoyo de la comunicadora a Luis Lacalle Pou: "Amiga no te sigo más, estás muy densa, demasiado apoyo a tu amiga Loly (Ponce de León) y su esposo". Ahí María tampoco dudó en terminar el diálogo: "Por lo de Calamaro deducis? Chau".