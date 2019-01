María Gabriela de Faría: "Me cansé de que me dieran papeles de mucama o novia de narcos"

Reconocida por los más chicos por sus papeles protagónicos en las series infantiles de Nickelodeon Isa TKM y Yo soy Franky, la venezolana María Gabriela de Faría ahora está lista para conquistar el mundo con su rol protagónico en la serie de FX Deadly Class. Sin embargo, reconoce que aún no es fácil ser latina en Hollywood. "Todavía hay que demostrar que los latinos podemos interpretar a todo un espectro de personajes, no sólo a inmigrantes ilegales o criminales", aseguró.

De Faría comenzó a actuar en comerciales y realizó pequeños papeles en telenovelas hasta que logró hacerse conocida gracias a Isa TKM, en donde se puso en el rol protagónico y también debió mostrar su talento para cantar. Tan exitoso Esa producción musical vendió ciento de miles de discos en toda la región y la llevó a hacer giras por diferentes países.

Ahora se encuentra frente al desafío más importante de su carrera en el rol de María, una adolescente de sangre fría que es parte de una escuela para asesinos. Esta particular historia, situada en la década del 80, es la que cuenta Deadly Class, la gran apuesta de FX para 2019. LA NACION viajó a Vancouver, en donde se filma la serie, para dialogar con ella y conocer cuáles son los retos para una actriz latinoamericana en un mundo global.

"Me cansé de que me ofrecieran papeles de mucama o de novia de narco. Yo acá tengo la posibilidad de hacer un personaje como el que nunca vi siendo niña. No había roles que se parecieran a mí, con mi acento, con mi estilo, con mi forma de expresarme... Pero también es una responsabilidad, porque hay que estar a la altura de las circunstancias y seguir demostrando que los latinos podemos interpretar a todo un espectro de personajes, no sólo a inmigrantes ilegales o criminales", aseguró la actriz.

Y añadió: "Te juro que me llena de orgullo un personaje así, saco feliz mi bandera de latina frente al mundo para que niñitas como fui yo alguna vez puedan saber que existen muchas chances para los latinos en este mundo".