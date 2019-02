María Clara Gutiérrez sobre la parodia de su padre: "No me invitaron y no quise formar parte de un circo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

María Clara Gutiérrez, hija del histórico conductor maragato fallecido el año pasado, se pronunció brevemente en su programa radial Pipí - Cucú (CX 30) sobre la parodia de Nazarenos centrada en su padre Omar, representado por Aldo Martínez.

Cuando una oyente la consultó si había visto la actuación tan celebrada en redes sociales, Gutiérrez cortó grueso: "Complicado lo que me estás diciendo... No fui invitada. Después de que llamé, fui invitada pero como en este caso María Clara actúa como piensa, yo los voy a ir a ver a un tablado porque tampoco necesito que me regalen la entrada. Voy a verlo por mi cuenta y no formar parte de un circo. Sí me dijeron que la parodia es muy buena".

Aldo Martínez personifica a Omar Gutiérrez en lo que ha sido una de las actuaciones más aplaudidas del carnaval. La noche del martes, Nazarenos se presentó en el Teatro de Verano y "Aldo" se transformó en tendencia en la red social Twitter, repleta de elogios.

María Clara, de 28 años, era la productora de Omar Gutiérrez en la radio y en los últimos tiempos ejercía la coconducción de Pipí Cucú. Luego del fallecimiento de su padre, en setiembre pasado, asumió la conducción del programa, que va de 13:00 a 15:00 en la 30.