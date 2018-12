María del Cerro reveló en el Bailando que fue abusada cuando tenía 11 años

La actriz y conductora María del Cerro contó, en la pista de ShowMatch , que fue víctima de abuso sexual cuando tenía 11 años. Según contó, fue la denuncia hecha por Thelma Fardín contra Juan Darthés, el martes por la tarde, la que la hizo animarse a hablarlo por primera vez, luego de tantos años de silencio.

"Fueron dos días muy difíciles para mí por todo lo que pasó con Thelma [Fardin]. Empezamos a hablar del tema con Meme [Bouquet], mi marido. Me fui al ensayo y le envié un mensaje diciéndole que necesitaba contarle algo. Y es que a los 11 años fui abusada sexualmente", señaló notablemente conmovida, poco después de recibir la devolución del jurado por su coreografía de cha-cha-pop. Durante la puntuación del jurado, todos señalaron que la habían notado perdida, y eso llevó a Del Cerro a contar

qué es lo que le estaba pasando.

"Todo esto fue hace 22 años. No lo sabe nadie, ni mi mamá, ni mi familia. Se están enterando ahora", explicó. "Fueron dos días donde no podía parar de pensar sobre el tema. Estaba muy desconcentrada", siguió. Luego, mirando a su esposo -que se encontraba en el piso, también muy conmocionado-, dijo: "Meme me bancó y me acompañó. Yo fui una niña muy cuidada y amada... Me siento responsable de decirle a las mamás y a los papás que cuiden a sus hijos, y también es momento de que todas las mujeres que sufrieron algún tipo de abuso lo digan, para que no pase nunca más".

Florencia Peña , miembro del jurado del "Bailando por un Sueño 2018", tomó entonces la palabra. "También estamos acá para vos. Te bancamos a muerte y estamos para lo que necesites. Hay que entender que no siempre las víctimas hablan en el momento. Te agradezco la valentía", le dijo, entre lágrimas.

"Ayer cuando surgió todo esto, María me decía que no quería bailar porque sentía que le iba a cagar la vida a los papás. Ella no le caga la vida a nadie. Fueron dos días muy duros. Y ayer a la noche lloraba. Sos muy valiente. Te admiro y te felicito", le dijo Bouquet.

"Fueron dos días en los que me costaba respirar y solo hablaba con Meme. Le dije que no sabía qué hacer. Me sentí con la responsabilidad como mamá y como comunicadora de contarlo. No soy una mina que especule, me salió decirlo así y acá", explicó, mientra Marcelo Tinelli, el jurado y el público en el estudio la escuchaba en silencio. Luego, Peña, Laurita Fernández y las bailarinas del programa se acercaron a abrazarla.