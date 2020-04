¿Quién es María Alejandra Jaimes, la venezonala que se suma a Santo y seña?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Santo y seña apronta su regreso con formato y equipo renovados. Una de las incorporaciones más importantes será la de la actriz venezolana María Alejandra Jaimes, en lo que será la primera componente del ciclo que no es periodista.

Jaimes llegó a Uruguay hace cinco años y desde entonces ha sido parte del elenco de diversas obras, como Maldito, Mejor sola, entre otras. Está al frente de la compañía Teatro de la Baraja, junto a otros artistas venezonalos.

En el ambiente le dicen "Mariale" o "Miss Venezuela". "Me encanta eso porque toda la vida soñé con ser Miss, aunque mi 1,60 de altura me lo impidió", contó en una entrevista para Sábado Show en octubre pasado.

Pero Jaimes no solo se dedica al teatro. Es intructora de fitness y brinda clases. Está casada. Salió de Venezuela en 2008 y llegó a Uruguay luego de una estadía de varios años en España.

La semana pasada compartiò una foto de una reunión del equipo de Santo y seña y se congratuló por su debut en la TV uruguaya. "Se armó equipo!!Está Venezolana se estrena en la TV uruguaya", escribió en Facebook al compartir la foto.

Consultada sobre si consideraba al régimen de Nicolás Maduro como una dictadura, fue enfática. "Es una dictadura total y absoluta. Cuando tú no eres libres de ejercer tus derechos, estás una dictadura. Por ejemplo, yo sigo sin pasaporte venezolano porque está vencido y no lo renuevan. Es mi derecho como ciudadana y no lo tengo. Cuando no tenés la libertad de comprar un medicamento o de acceder a la educación, también es una dictadura".

Para su temporada 2020, el programa liderado por Ignacio Álvarez tendrá un formato diferente. Irá los domingos por noche y además del contenido periodísticos, tendrá mucho de late nigth show, con invitados, debates de panel y música. El estreno está previsto para el 17 de mayo.