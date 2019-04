Marcos Da Costa furioso con Checho Bianchi: "¡Es un irrespetuoso!" 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Marcos Da Costa, el cantante que es furor en la movida tropical, atacó con munición gruesa al periodista César Bianchi. El músico se despachó esta tarde en el programa Creer o Reventar (Universal) por una entrevista que el periodista le realizó el año pasado y le dejó un sabor amargo.

"Ese señor tomó parte de lo que yo dije para que su nota sea leída e inventó cosas que yo no dije", disparó Da Costa. Trató a Bianchi de "irrespetuoso" y le anticipó que tanto él como su pareja, la cantante Luana Persíncula, no le volverán a brindar una entrevista "porque no cuida a los artistas".

En aquella nota publicada por Montevideo Portal, el músico señalaba que "quería ser Maluma y tener reconocimiento internacional". Sin embargo, el cantante asegura que nunca utilizó tales palabras. "¡Eso es un bolazo! Yo dije que me encantaría llegar a su nivel", se quejó.

Para Da Costa, el periodista lo "perjudicó a propósito". "Le eliminé el número y nunca más le respondí. Fue el único periodista con el que tuve un problema", cerró el cantante ante la sorpresa de los conductores del ciclo que se emite nada menos que en la misma radio en la que trabaja Bianchi.