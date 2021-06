Marcelo Tinelli se puso un jardín de infantes, o eso parece "La Academia"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Vengo con una nueva reflexión sobre La Academia, porque siento que nunca les participantes estuvieron tan quejoses como en esta temporada. ¿Han visto? Se la pasan peleando con el jurado y parece más una competencia de quejas que una de canto y baile.

Hace poco se trenzaron Charlotte Caniggia y Pampita Ardohain y me generó un rechazo terrible porque qué necesidad de estar haciendo todo eso en televisión. Pero Pampita ahí le dijo a Charlotte Champagne algo así como que eso no era un jardín de infantes para tener que andar diciéndole a les niñes que qué lindo el dibujito que hicieron cuando no es más que un montón de rayones. Y tal cual.

Yo no sé si es cosa de los millennials o qué, pero parece que en esta temporada todes quieren elogios rapiditos y que les valoren cualquier esfuerzo. Como Lizardo Ponce, que cada vez que le dicen algo que no le gusta pone cara de empacado y parece con ganas de irse al cuarto de un portazo. Tiene problemas con Hernán Piquín, se ve, y el lunes se cruzaron y terminaron medio apostando cuál se va primero de la pista.

A Flor Vigna tampoco le agradó la devolución pero más que enojada parecía con ganas de llorar y decirle a la maestra que les compañerites le habían dicho algo feo. Y si no son les famoses, son les coachs les que agarran el micrófono para despotricar contra quienes votan.



Ahora el público va a volver a decidir quién se queda y quién se va. Si es por mí, que descalifiquen a todes por mucho capricho.