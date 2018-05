Marcelo Tinelli pidió disculpas y llegó a un acuerdo con la Mole Moli

El "Bailando por un sueño 2010" tuvo un gran protagonista: Flavio "la Mole" Moli . Con gracia y sencillez, el boxeador logró, con el correr de los programas, ganar una gran masa de fans que lograron coronarlo campeón del certamen. En mayo del año pasado, todo parecía indicar que el exdeportista volvería a la pista de ShowMatch acompañado por la cantante Coki Ramírez, pero su encendida defensa a las carreras de galgos lo dejaron afuera.



A pocos días de que comenzara la nueva temporada, Marcelo Tinelli explicó a través de su cuenta de Twitter los motivos de la decisión de "desafectarlo": "Soy una persona que defiendo y amo fervientemente a los animales. Una de mis hijas, además, integra una agrupación proteccionista. Desde noviembre existe una ley, que tuvo amplia difusión en el programa, porque además la apoyamos públicamente, que prohibió la carrera de galgos en todo el país. Con la mejor intención, creí entender que Moli había reflexionado acerca de esta cuestión tan delicada. Y que el ámbito del programa serviría para demostrarlo y enviar un mensaje positivo. Sin embargo, sus recientes declaraciones muestran todo lo contrario. Sin ánimo de polemizar, pero con la firme convicción de seguir pregonando la defensa y el cuidado de los animales, he decidido que La Mole no sea de la partida de ShowMatch 2017".

Estas palabras no sólo no dejaron conforme a Moli, sino que debido a ellas decidió iniciar una demanda por calumnias e injurias contra el conductor.

"Nadie me llamó para avisarme que me bajaban del 'Bailando'. Me enteré por las redes sociales (...) yo quería estar cara a cara con Tinelli y conversar sobre el tema de los galgos. Marcelo y los productores de ShowMatch jugaron conmigo", explicó en su momento el exboxeador.



La causa fue presentada en la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Sala número 7, que confirmó la imputación del conductor. Los abogados del exdeportista aseguraron, luego, que Tinelli no se presentó a las dos audiencias de conciliación ni recibió las cartas documento. Ahora, meses después, todo parece haberse aclarado. Según informó el conductor en su cuenta de Twitter, arribaron a un acuerdo. "Públicamente manifiesto que las expresiones que han motivado la ofensa del Señor Moli no han tenido por objeto agraviarlo, calumniarlo ni ofender en manera alguna nombre y honor", expresa en el extenso texto.



También explica: "Ante mis explicaciones que hago públicas por las redes sociales, la Mole Moli me trasmitió su satisfacción, quedando de tal modo de lado todas las diferencias que nos han alejado en estos últimos tiempos, inclusive toda cuestión judicial generada a partir de mis expresiones".