Marcelo Tinelli habló tras la confirmación de contagios de coronavirus en ShowMatch

Fue una de las noticias más comentadas en los medios argentinos. El martes se conoció que tres productores y seis bailarinas de Showmatch se contagiaron de coronavirus y el conductor recibió numerosas críticas de los que aseguraban que no se cumplían los protocolos correspondientes para evitar el contagio del COVID-19.



En la jornada que marcó su regreso a la televisión tras un año y medio de ausencia, Tinelli aseguró que tanto quienes estaban al aire como quienes trabajan detrás de cámara habían sido debidamente hisopados. En total fueron 196 hisopados negativos. Sin embargo, la cantidad de personas presentes en el estudio y la falta de distanciamiento pusieron al ciclo en el centro de la polémica.



Sin embargo, hubo contagios y Tinelli utilizó su cuenta de Instagram para hacer su descargo. Dejó en claro que ya se tomaron las medidas y que, al menos por ahora, no se detendrán las grabaciones del programa que en Uruguay se transmite por Canal 12.



“A raíz de las informaciones que circularon en las últimas horas, desde LaFlia queremos aclarar que los casos positivos de COVID-19 que involucran a trabajadores de la productora no se dieron de forma simultánea como producto de una negligencia, sino que han ido apareciendo alternadamente en las últimas semanas, incluso desde antes de que ShowMatch saliera al aire, y en cada caso hemos aplicado los protocolos de aislamiento recomendados”, escribió el conductor en sus historias de Instagram.



La apertura de esta nueva temporada de Showmatch, Tinelli contó con varios bailarines en escena. Y muchos cuestionaron los abrazos, besos e, incluso, el pogo que sus humoristas hicieron para festejar la vuelta del programa después de un año y medio afuera del aire. Sin embargo, entrevistado para Los Ángeles de la Mañana, el conductor dio las explicaciones del caso.



“Se armó revuelo en las redes y desde la propia televisión critican a la propia televisión. Tenemos que cuidarnos y hablar con propiedad. Hay que hacer una defensa de la televisión. Tenemos que interiorizarnos de cómo son las cosas”, comenzó diciendo Marcelo.



“Nosotros hace un año y medio que no trabajábamos, entonces sorprende que por ahí alguien que no sabe pueda hacer un comentario. Pero cuando alguien sabe lo que es un estudio de televisión y lo que es darle trabajo a 300 personas y cuidarle la salud, fundamentalmente, que es lo que más queremos hacer, sorprenden esos comentarios y muchas veces no se entienden”.

Luego, Tinelli explicó: “Hicimos cuadros en piso que no superaban nunca las 32 o 34 personas…Por eso grabamos sábado, domingo, lunes. Los presentes eran los que nos habían dicho que tenían que estar. Por eso digo que me sorprende eso", comentó.



"No saben que tenemos un estudio sanitizado. Tenemos cuatro hisopados seguidos. Desde el sábado que nos estamos hisopando 156 personas. Puede dar un día negativo y ser un falso negativo, pero después negativo, negativo. Hay tres médicos en el piso y cuatro afuera. Un laboratorio y una carpa gigante para cuidarnos a todos. En los camarines no pueden entrar más de tres o cuatro personas. Son los datos que nos marca la autoridad sanitaria. Nos marcan normas para hacer el programa”, concluyó.