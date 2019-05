Marcelo Tinelli encontró a la mujer con la que se dio el primer beso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con la vuelta de ShowMatch y el aniversario de sus 30 años en la televisión, Marcelo Tinelli (55 años) vive días de muchas emociones. Además de reencontrarse con viejos afectos y compañeros de aventuras en la apertura del programa, el conductor también se llevó estos días una sorpresa que lo remitió a los años de su temprana juventud: encontró a la chica con la que se dio su primer beso.

En una entrevista con Mariana Fabbiani para DDM, el número uno de LaFlia recordó una anécdota de aquellos años. "En sexto grado de primaria teníamos una compañera que se llamaba Roxana, una brasileña que nos enseñaba a besar, que venía de Brasil y venía muy rápida, pero rápida bien. En ese momento, lo único que había dado yo era un beso en la boca sin abrir la boca y ella me decía: 'vení'. Pero más que un beso, no hubo nada", comenzó contando Tinelli, quien reconoció que, de joven, no tenía problemas a la hora de materializar sus conquistas.

"Ayudaba la labia y ayudaba ir atrás de alguno bien fachero. Yo iba mucho a los boliches, me encantaba salir", continuó relatando el conductor, que recordó de inmediato el nombre de la chica con la que había vivido su primer beso. "Se llamaba Roxana Ribeiro Rosa", dijo, además de agregar que también por aquellos años "era buen alumno, medio chupamedias de las maestras" y de no llevarse materias.

En el momento en el que la charla con Fabbiani se desvió hacia aspectos de la personalidad del mediático empresario en aquellos tiempos, una persona de la producción del programa notificó al entrevistado y a la entrevistadora que habían localizado a la brasileña en cuestión, hoy ya adulta, y de quien Tinelli ha conservado el emotivo recuerdo.



"No me digas eso porque es fuerte", expresó Marcelo dirigiendo la vista hacia quienes le acercaban un celular con la foto de una mujer cuyo perfil respondía a sus descripciones. "¿Es ella?", quiso saber la conductora mientras le enseñaba a Tinelli el teléfono, a través del cual el equipo había localizado, en una red social, a una oriunda del país vecino residente en la Argentina que cumplía con lo mencionado. "Es ella. Han pasado tantos años...", apuntó Marcelo, antes de mostrar a cámara la foto. "Con esta mujer es con quien me di mi primer beso", indicó, con su característico sentido del humor.



"Roxana le daba un servicio a la comunidad", añadió Fabbiani en una frase que sonó desafortunada, aunque luego retrocedió en sus palabras. "No seas turra... Pobre Roxana Ribeiro, un servicio a la comunidad...", la corrigió con humor la figura de Eltrece.

En la actualidad, Ribeiro vive en Suiza. Enterada de la situación por las redes sociales, reconoció que conoció al conductor en sus años en Buenos Aires y compartió un emoticon con una sonrisa.