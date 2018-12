Marcelo Tinelli durísimo con Sol Pérez tras el faltazo de la rubia al programa

Faltan muy pocos programas para la final y ShowMatch entra en fases decisivas para el certamen. Por ese motivo, en cada duelo los participantes sentenciados lo dejan todo con tal de ser salvados por el jurado y evitar el temido voto telefónico. La noche del lunes presentó a cuatro parejas que debían repetir el número homenaje para asegurar su continuidad en el ciclo. Ellos eran Julián Serrano y Sofía Morandi, María del Cerro y Facu Mazzei, Jimena Barón y Mauro Caiazza, y Sol Pérez y Damián García. Pero la vedette no se presentó en el programa ya que debía conducir los Martín Fierro digitales, una decisión que generó en Tinelli un evidente y expreso enojo.

Luego de las burlas de rigor a Larry de Clay por el resultado del superclásico, el conductor se refirió a la ausencia de Pérez: "Decidió no estar porque tenía otro compromiso, que es conducir los Martín Fierro digital. La verdad es que me sorprende, pero todo cumple un ciclo, y según ella ya estaba cumplido acá. Es raro que no esté acá para bailar en el duelo, y va al teléfono directamente".

Más adelante, y luego de pedirle su opinión a la coach Sole Bayona, Tinelli expresó: "Las decisiones son todas respetables, uno puede no estar de acuerdo. A mí me sorprende que no esté acá. Yo creo que cuando uno llega a la conducción de diferentes lugares, también llega por haber estado en otros. Entonces me parece que en este momento hubiera estado bueno que estuviera acá. Tendría que haber estado luchándola acá".

Por último, Marcelo concluyó el tema de la siguiente forma: "Hoy está conduciendo la entrega de los Martín Fierro digital. Hoy dijo, esta tarde, ' Para mí se cumple un ciclo, es un privilegio que me pongan en mi rol de conductora'. Bueno, también es un privilegio estar acá me parece a mí,

su trabajo en los medios me encanta pero me parece que esto es un privilegio y para muchos es tocar el cielo con las manos en esta profesión".

Finalmente comenzó la ronda de duelo, y las tres parejas que estaban completas repitieron coreografía. Mención aparte mereció el renovado homenaje a Mirtha Legrand de Del Cerro y Mazzei, al que la coach Carla Lanzi buscó agregarle nuevos detalles que contenten al jurado. Pero el conductor, muy divertido, expresó si "agregarle lujo a la coreo era poner

algunos candelabros", para luego concluir que ojalá Mirtha no viera nada y "esté en el Colón".

Luego de los bailes, Ángel de Brito anunció que la primera pareja salvada por unanimidad era la de Jimena Barón, y en segundo lugar estuvieron Serrano y Morandi. De esa forma Del Cerro y Pérez fueron al teléfono, instancia en la cual la conductora y modelo ganó la pulseada, dejando a

Sol afuera del certamen.