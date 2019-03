Marcelo Tinelli descartó (por ahora) ir por un cargo político

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

alta un mes para el regreso de ShowMatch a la pantalla de Eltrece. Sin embargo, esta semana Marcelo Tinelli se convirtió en una de los nombres más pronunciados. Es que el conductor del histórico ciclo decidió salir a dar su opinión sobre la situación social y política del país y armó una gran revuelo mediático.

El viernes, Tinelli brindó una nota al ciclo radial Basta de todo, en la que expresó que tanto el presidente Mauricio Macri como la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner "son dos caras de la misma moneda, y los dos tienen picado el boleto", en relación a las elecciones de octubre. Asimismo, indicó que Roberto Lavagna es una opción "potable", explicitando por primera vez su postura partidaria. Un día después, redobló la apuesta. En otra entrevista concedida a Sábado Tempranísimo, el director de Laflia aclaró que no piensa presentare como candidato en octubre, aunque no descartó hacerlo de cara a las elecciones presidenciales de 2023.

"Yo no estoy buscando un cargo político hoy, aunque no lo descarto a futuro. Hoy mi único compromiso es con Artear y con Eltrece", indicó, aunque concedió que su candidatura podría darse "tal vez en cuatro años".

En diálogo con Marcelo Bonelli, Tinelli reforzó su postura de apostar por una tercera fuerza. "Macri y Cristina se necesitan el uno al otro. Estamos enfrascados en esto. La gente dice que no estamos bien pero 'antes de que vuelva ella.' Me gustaría que votáramos pensando que esto se puede mejorar", aseguró.



"No sería bueno una reelección de Macri si todo va a ser ajuste", consideró. Luego, también refiriéndose al actual Presidente, indicó: "Me gusta más cuando está rodeado de Horacio Rodríguez Larreta o de María Eugenia Vidal, que le aportan una mirada más social".



"La grieta nos metió a todos adentro y no es algo personal con el Presidente. Tengo una buena relación con él. Tampoco es personal con Cristina, con quien no tengo relación. Sólo digo que la grieta, un juego electoral perverso, hace que estemos todos los días cada vez más complicados", agregó.



El conductor volvió a mencionar a Lavagna como alguien que puede ayudar a los argentinos a salir de la grieta. Y aunque reconoció tener raíces peronistas, indicó que aquel partido enfrenta un panorama "complicado". A su vez, también incluyó esta vez entre los candidatos "potables" a Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey.