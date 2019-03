¿Marcelo Tinelli es un buen candidato a la presidencia de Argentina?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sebastián Almada - actor

Pienso que Marcelo tiene una gran capacidad para dirigir y liderar lo que se proponga. Le sobran atributos para ser candidato a presidente. Lo que hay que ver es si en política lo dejan, porque es un rubro muy complicado.

Andrea Ghidone - vedette

La política más que ninguna otra área debe estar constituida por gente de bien, con buenas ideas, buen equipo y con una administración que se pueda controlar. No me importa si es Tinelli, el Papa Francisco o el vecino de la esquina. Lo que me importa son las ideas que tenga, y cómo las llevaría a cabo. Si lo hiciera él, con el carisma que tiene, genial. Estamos cansados de que la administración siempre esté en manos de gente que no lo sepa hacer bien y no se haga cargo.

Virginia Dobrich - bailarina

Marcelo Tinelli no es una persona preparada políticamente. El hecho de ser popular y exitoso no es un mérito suficiente como para postularse a la presidencia de un país. Se necesitan personas más aptas y especializadas para mejorar la situación que está atravesando Argentina.



Vitto Saravia - modelo



La verdad es que Tinelli se postule a la presidencia de Argentina me parecería un poco demasiado... Está bien que sea el rey de la televisión, ¿pero de ahí a la presidencia de la nación? Es too much.