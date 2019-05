Marcelo Tinelli se duchó con Pablo Granados y le respondió si haría "un trío"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Pablo Granados es el humorista de la vieja guardia de VideoMatch que más activo se muestra en las redes sociales e innova con divertidas secciones, fudamentalmente en Instagram. Una de las que favoritas de sus usuarios se llama "Reportajes a calzón quitado", en la que convoca a famosos para darse una ducha con él y hablar de sus vidas, mientras se lavan el pelo.

Marcelo Tinelli aceptó la invitación de Granados y el domingo publicó el video de la ducha donde el conductor se sometió a preguntas jugadas del cantante de Macaferri y asociados.

La charla empezó light, con la consulta sobre a quién elegiría el "Cabezón" para tener una última cena. Y eligió a dos famosos: Mick Jagger y Gabriel García Márquez. También le preguntó qué música eligiría para ese encuentro y Marcelo respondió: "Honesty de Billy Joel". ¿El menú? "Milanesas con papa fritas".

Sin embargo, la cuestión se puso picante cuando Pablo le preguntó qué pasaría si Guillermina Valdés le ofrece hacer un trío y le da la libertad de elegir a qué mujer elegiría para acompañarlos. "Dejate de joder, no se lo permitiría, no me gusta, no va conmigo. Soy celoso, no me gustaría", remató Marcelo, tajante.

Esta noche, Tinelli y Granados se encuentran en ShowMatch, ya que habrá un especial de humor. ¿Hablarán de este reportaje?

Mirá el video: