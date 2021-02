Marcelo Boccone, el director escénico en un año sin Carnaval

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El director escénico de agrupaciones de Carnaval, Marcelo Boccone, se expresa sobre el febrero más atípicos de todos. Por primera vez y por la pandemia, el Dios Momo no bajó a tierras uruguayos en 2021.

“Fue muy raro este febrero y se extraña mucho el no tener Carnaval ni la previa que siempre se vive, desde que empiezan los ensayos hasta la preparación para el desfile”, Ya lo veíamos venir y todos los que estamos en este ambiente nos fuimos resignando de a poco. A mí como director escénico me pasó lo mismo en el teatro: salas vacíasy pocas propuestas. Carnaval se extraña más ya que es donde yo más he participado”, asegura.

Sobre la eventualidad de una presentación de espectáculos de Carnaval sin público, Boccone asegura: “No es lo ideal, ya la concurrencia del público es la que nos da esa adrenalina en el momento de montar el espectáculo, pero adecuándonos a la situación en que vivimos, sería bueno que se realice”.

"A su vez en es reto para cualquiera de los técnicos, (maquillaje, vestuario, coreografía) lograr el formato que se pretende para la televisión", continuó.

Bocconese inició en Carnaval en los años '80 como integrantes del recordado conjunto de parodistas Klapers. Luego trabajó como director escénico para varias agrupaciones, entre ellas Estrellas negras, con quien obtuvo menciones especiales por la puesta en escena.

También trabaja en teatro y ha sido parte de programas de TV en Uruguay, Argentina y Chile.

En el año 84 comencé integrando parodistas los Klapers, con la dirección de Buby Benitez y así fui cambiando de categorías, en diferentes puestos…. te diría que participe en casi en todas las categorías de Carnaval.