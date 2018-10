Marcela Kloosterboer, ¿culpable de que Gaudio perdiera el partido de su vida?

Marcela Kloosterboer fue una de las invitados de PH, Podemos Hablar, el programa de entrevistas de Andy Kusnetzoff que emiten Telefé y Monte Carlo TV.

Entre las preguntas lanzadas por el conductor, destacó una que podría ayudar a adivinar por qué el tenista Gastón Gaudio sufrió una aplastante derrota en "el partido de su vida" del Másters de Shangái de 2005 ante Roger Federer. Cayó 6-0 6-0 en semifinales, casi poder tocar una pelota.

Kloosterboer, novia de Gaudio en aquel entonces, dio su versión sobre lo que ocurrió la noche anterior al partido, en la que ambos discutieron. El tenista dijo, tiempo después, que no había podido descansar bien esa noche por un planteo que le había hecho la bella actriz.

Ante estas afirmaciones, la actriz se defendió: "Yo tenía razón. Me faltó el respeto y dije: me chupa un huevo con quién vas a jugar, con Federer o con el que sea. Le puse los puntos. Me gusta que la gente se haga cargo", puntualizó.

"¿Pero vos sabías que era un partido importante y no te importó?", quiso saber Andy, ante lo que Kloosterboer respondió asegurando ser "muy efusiva".

La actriz, casada desde hace varios años con Fernando Sieling, también reconoció haber sufrido relaciones amorosas tóxicas en el pasado. "Sufrí celos ajenos como la psicopateada o el tirarte abajo, toda esa manipulación", dijo y afirmó haber transitado por varias de estas situaciones, ya que, según dijo, tuvo "muchos novios".

Kloosterboer dijo no sentir celos en primera persona pero sí reconoció haber revisado alguna vez el celular de un ex novio. Por otro lado y ante otra pregunta del conductor sobre la incorporar el poliamor a su vida, la actriz agregó: "Está hablado pero por el momento seguimos en el monoamor", zanjó.