Marcela Kloosterboer y Agustina Cherri aclararon si compartieron novio famoso

Agustina Cherri y Marcela Kloosterboer jugaron a ser periodistas en las redes sociales. Las actrices y amigas hicieron un vivo en Instagram donde invitaron a sus seguidores a hacer preguntas para hacerse la una a la otra.

Entre las cosas que se preguntaron, muchas tuvieron que ver con las maternidades en cuarentena. "Me despierto tres veces por noche", contó Marcela, sobre la actividad de Otto, su segundo hijo.

Divertidas, las amigas, que estaban compartiendo trabajo en Separadas, tira de eltrece cuyas grabaciones se vieron interrumpidas por la cuarentena, no tuvieron reparo en preguntarse todo, mientras sus hijos rondaban por sus casas.

"Voy arrancar picante. Me preguntaron si compartimos novio", lanzó Kloosterboer. "No, voy a aclarar esta situación. La verdad de la milanesa es...", dijo Cherri. "Es que yo con Nicolás Cabré no estuve y ella sí", dijo Kloosterboer. "Y yo con Mariano Martínez no", sumó Cherri. "Estábamos de novias con los Marquesi", se rió Marcela.



"Estamos en pareja con dos personas que son amigas. Agustina se conoció con su pareja, Tomás [Vera], en mi casamiento. No se me había ocurrido presentarte a 'Pepo' nunca. No los relacionaba juntos", señaló Kloosterboer. A lo que Cherri agregó: "El tema es que lo vi tarde. Estaba por irme a las 2 de la mañana. No podía más. El casamiento había arrancado a las 5 de la tarde. De repente estaba bailando y lo vi y dije: '¿Este quién es?'. Hoy es el padre de mi hija".

Hablaron además de los hábitos alimenticios, de Verano del 98, de cómo se hicieron amigas e incluso Marcela contó que Agustina era adicta a las copitas de leche chocolatada, entre otras cotidianas revelaciones.