¿Por qué Marcela "la Enana" Feudale no va a estar con Marcelo Tinelli?

Me tiene entusiasmadísima la vuelta de Tinelli a la televisión uruguaya, como verán, porque ya me había aburrido de ver siempre las mismas caras en esta ola de hacer formatos internacionales llenos de figuritas repetidas. Ahora van a hacer el Bake Off local y podemos ir haciendo apuestas, pero yo me la juego a Andy Vila para la conducción.

Alguno de estos programas de cocina podría llamar a Guido Marconi de jurado, tanto que insiste con los huevos benedictinos en esta columna. Y yo acá, tomando café de sobrecito. El/la que puede, puede, y el/la que no...

Bueno, ya saben, el lunes estrena ShowMatch por Canal 12 y al final no va a estar Yanina en lugar de Ángel de Brito sino Guillermina Valdes, la pareja del conductor. Marcelo debería ir reviendo esa cosa de llamarla “mi mujer”, se ve que no le avisaron al Cabezón que hay que deconstruirse y que las mujeres no somos propiedad de nadie.



Hablando de mujeres, el gran asunto de este año es que Marcela Feudale no va a estar, y me cuesta muchísimo imaginarme un programa de Tinelli sin la risa de la Enana atrás.

Ayer me puse a googlear, con mi café instantáneo, los motivos de esta ausencia y para que no se entusiasmen con peleas que no son, ella dice que no hay ninguna interna y que en verdad eligió no ser parte (por ahora) porque no está vacunada contra el coronavirus y le da un poco de miedo la situación. ¿Lo pueden creer?



¡Queda algo de sensatez en la televisión argentina!