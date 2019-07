Acusación de Marcel Keoroglian derivó en fuerte respuesta de Rodolfo Pereyra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Los periodistas de la empresa están desesperados por sacar a Tabarez y recuperar la selección para la empresa como antes. Ponían solo a sus jugadores. las concentraciones eran un kilombo, los resultados y la imagen un desastre. No entres", escribió Marcel Keoroglian en su cuenta Twitter, donde además hizo otros apuntes sobre los logros del actual proceso de selecciones.

La temprana eliminación celeste del máximo torneo continental vino acompañada de mucha polémica en los ciclos de tv y en las redes sociales. Basta repasar la reacción de un periodista tras este mensaje de Keoroglian.

Se trata de Rodolfo Pereyra, que se desempeña en el ciclo Sin límite producido por Tenfield, y le dijo al humorista que "no sea atrevido". Además, lo trató de "sinvergüenza" por no dar nombres. "A mí no me metas en quilombos. No generalice", agregó.

Para cerrar el descargo, Pereyra fue más punzante aún: "Yo no digo que en tu empresa está lleno de cornudos y asesinos en la ruta".

Los integrantes de Locos por el fútbol (Del Sol FM ) se comunicaron con Pereyra para hablar del tema, pero el periodista se excusó de hacerlo.