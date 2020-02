Marcel Keoroglian: "Le respondí (a Nacho Álvarez) porque sentí desprecio al carnavalero"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un informe sobre los contenidos políticos de las murgas 2020 generó un cruce en redes sociales entre Ignacio Álvarez y Marcel Keoroglian, ambos integrantes de Las cosas en su sitio.

Todo comenzó con un mensaje en Twitter de Álvarez que anunciaba la puesta al aire del informe y añadía: "La patética confirmación de una seudo expresión popular que confirma su doble criterio y mala fe según el color político del aludido. Todas hablan del Lacalle merquero y ninguna del dictador Maduro".

Marcel Keoroglian, que ha sido integrantes de varias murgas, resolvió responder. "Soy murguista desde la niñez y nunca sentí tanto desprecio. Esa seuda expresión cultural que desprecias es la que vende mas entradas y mueve mas gente en Uruguay y actuar de mala fe no es en el acierto o en el error decir lo que se piensa", le escribió.

Horas más tarde hubo un diálogo entre ellos y acercaron posiciones. Además, Keoroglian habló en el programa radial Hacemos lo que podemos (Radio Universal), donde explicó por qué resolvió responder.

"Con lo que él dijo, lamentablemente me dejó en un lugar donde sentí el desprecio por ser carnavalero". Cuando era gurí y empecé a hacer murga, también se sentía eso. Eras el terraja del barrio cuando te gustaban las murgas y todo el mundo estaba para los bailes", aseguró.

"No me dejó margen a que yo no contestara. Si no contesto, y estoy ahí, o estoy abalando o como que me callo la boca. Así que le respondí con toda la altura que pude y sin ofender".

Sobre el tema de fondo, Keoroglian concedió en que "no se ven otras opciones" políticas en el contenido de las murgas 2020.



"¿Por qué? Porque hay que ir al proceso histórico del Uruguay, del país. La sociedad y más Montevideo se fue izquierdizando. Si el 70% de Montevideo es del Frente Amplio, los que van al tablado también. Creo que viene por ahí", dijo.