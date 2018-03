Marcel Keoroglian explicó por qué se desató la polémica con Coco Echagüe

Los integrantes de Locos por el fútbol se sacaron el sábado "la gran duda", sobre lo que había acontecido el jueves en Desayunos informales, cuando Marcel Keoraglian y Coco Echagüe hablaron sobre la polémica que se instaló por la decisión de Tenfield de no darle notas a los integrantes de Cayó la Cabra.

El murguista y humorista del magazine de La tele dio su opinión sobre lo sucedido esa mañana caliente en el piso de La tele y aclaró que para él, los Saltimbanquis fueron justos ganadores del concurso de murgas.

Repasá algunas frases de Marcel:​

"No creo que Tenfield haya complicado a las Cabras para ganar sino el año pasado no podria haber ganado Don Timoteo"

"Yo en Desayunos hago una participación comentando noticias (Montelongo) y nunca comparto sillón con los conductores. Esa situación se dio porque la productora me pidió que entre para la penca de carnaval. Dije lo que pensaba en ese momento porque se dio la situación".

"Fue espontáneo tanto Coco, Manu como yo trabajamos en medios y no siempre estamos de acuerdo con las políticas que lleva la empresa. En Canal 12 por ejemplo no permiten que sus figuras vayan a programas de otros canales y es una medida que no estoy muy de acuerdo".

"La gente se expresó con la situación de Cayó la Cabra. En carnaval no hay sindicato de murguistas. Esta DAECPU que es el gremio de los directores. Por lo tanto no puede haber una medida sindical".

"A Bardanca lo admiro y lo apoyo pero se apresuró con las criticas a los conjuntos. A la noche siguiente, tres de los cuatro que concursaron hicieron referencia de lo sucedido entre las Cabras y Tenfield"