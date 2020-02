Marcel Keoroglian cruzó Nacho Álvarez por su visión crítica sobre el carnaval

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ignacio Álvarez y su equipo de periodistas dedicaron un informe del programa Las cosas en su sitio (Radio Sarandí) a analizar las letras de las murgas en sus espectáculos 2020. A la hora de la presentación del contenido en Twitter, Álvarez tuvo duras palabras hacia la actitud de la mayoría de las agrupaciones carnavaleras.

"A las 11 desnudamos las letras de las murgas en @Lascosas690. La patética confirmación de una seudo expresión popular que confirma su doble criterio y mala fe según el color político del aludido. Todas hablan del Lacalle merquero y ninguna del dictador Maduro", escribió.

La opinión dividió aguas y generó una respuesta sorpresiva. Marcel Keoroglian, quien también integra Las cosas en su sitio con sus personajes y segmentos de humor, trancó fuerte al director del programa.

"Soy murguista desde la niñez y nunca sentí tanto desprecio. Esa seuda expresión cultural que desprecias es la que vende mas entradas y mueve mas gente en Uruguay y actuar de mala fe no es en el acierto o en el error decir lo que se piensa", le respondió Keoroglian, quien ha integrado varias murgas. Si bien "no salió" en Carnaval 2020, el año pasado fue parte de la murga Doña Bastarda.

Durante el informe, Álvarez, Pablo Meléndrez y Mariano Pagliari repasan las letras de las murgas con la "autocrítica" hacia la izquierda por haber perdido las elecciones y los dardos hacia la coalición multicolor.

El conductor condenó especialmente los "golpes bajos" con apelaciones a un supuesto consumo de drogas de Luis Lacalle Pou. "Me parece de cuarta. Porque no hay un asidero con la realidad. Si me dijeras que "El Cuquito" es merquero, bueno que se la banque. Pero no. Dijo que había consumido alguna vez en su juventud. Además, me parece una muestra de hipocresía absoluta porque si habrá merqueros en el Carnaval, precisamente todos estos que lo critican por eso", opinió Álvarez.

Luego aseguró que el humor no exculparía a los murguistas de un claro mensaje político. "Es humor, pero es política y de la peor. Se supone que si la murga va a agarrar una personalidad pública tiene que tener un asidero con la realidad. Me parece ofensivo que si algún día un reconocista y tuviste el valor y la honestidad de decir que consumiste una determinada droga, que después usen eso para decir que vos sos un drogadicto que consume todo el día. Es desleal y una falta de respeto que el humor no puede justificar", dijo Álvarez.

"Que el Pepe (Mujica) chupa no es ninguna novedad. ¿Cuánto hablaron o se enseñaron las murgas con "el Pepe borracho"? Puede ser muy divertido, pero yo no lo vi. En última instancia, ahí se ve la política. Le estás pegando mal y bajo al que no me gusta y al de los míos, está todo bien. En el fondo, eso le hace mal al Carnaval", añadió.

Durante el informe, que fue previo al tuit de Keoroglian, Álvarez citó al actor, quien se ha desempañado en diversas murgas. "Han surgido algunas voces, pocas, críticas dentro del ambiente del Carnaval. Por ejemplo, la de Marcel Keoroglian, que dijo: "Cuando se acumulan los discursos embanderados para un lado, dejás a la mitad de la gente afuera. Me gustaría que esa gente también venga al tablado".