Marcel Keorgolian pidió disculpas a Jimmy Castilhos por uso de término "marica"

Marcel Keoroglian fue centro de una polémica el fin de semana luego de que un chiste de su personaje Montelongo en Desayunos informales haya molestado al sindicato de funcionarios de la salud.

El humorista de Teledoce y Azul FM pidió disculpas. Otorgó además una entrevista al programa Algo contigo (Canal 4) y en diálogo con Luis Alberto Carballo dijo al pasar que no estaba bien hacer "chistes de marica constantemente".

El término ("marica") llamó la atención del conductor Jimmy Castilhos. En redes sociales, el comunicador escribió un descargo para llamar a la reflexión. "No se trata de hacer chistes de maricas ser trata del ser humano"

Keoroglian recogió el guante y a través de una cálida publicación dirigida a Castilhos aclaró el alcance de sus dichos.

"En el programa de Carballo expresé que NO estaba bien hacer chistes de marica constantemente ni denigrar a la minoría que sea. Hablando con Jimy me hizo notar que el término marica no es correcto, no se debe usar y es ofensivo. Por lo tanto no lo uso mas y les pido no usarlo", escribió el humorista.

"En el fondo de la cuestión es que reafirmo lo mismo que dije en el programa, NO está bien hacer humor denigrando a ninguna minoría y no lo hago, creo que en eso estamos todos de acuerdo. Soy un militante de toda la vida de la causa de la diversidad, de los gays y de todo el que sufra discriminación, no hago humor homofóbico, ni en carnaval, ni en la tele ni en ningún lado, ni siquiera me parece gracioso y si me resulta ofensivo", agregó.