Marcel Daset: "Hay más interés por mi video teniendo sexo que por el escrutinio"

Luis Lacalle Pou será el próximo Presidente de Uruguay, pero aún falta la confirmación de la Corte Electoral. Por eso, Marcel Daset espera que se concrete el anuncio de este organismo para cumplir con la promesa que hizo durante la campaña: grabarse teniendo relaciones sexuales con una mujer y viralizar el video por WhatsApp.

Entrevistado este martes por Tío Aldo en La mesa de los galanes (Del Sol FM), el mediático no disimuló su sorpresa por la cantidad de gente que lo contactó para ver si cumplirá esa promesa. "Hay más expectativa por mi video teniendo sexo que por el resulado del escrutinio", dijo Marcel al personaje que interpreta Pablo Fabregat.

Daset confesó que ni siquiera tuvo que buscar a la mujer para tener relaciones. Comentó su iniciativa en un evento y "enseguida una chica se ofreció", aunque prefiere desguardar la identidad de la mujer.

Además, a través de una amiga, se ofreció una actriz porno amateur para hacer el video, por lo que no descarta que grabe dos. "Yo esto lo hago porque me genera curiosidad y no es un sacrificio", explicó el artista, que asegura haber tenido otros ofrecimientos en las redes sociales.

Asimismo, Marcel confirmó que la o las mujeres que tendrán relaciones con él no tienen problema en mostrarse. "Voy a editar el video un poquito", admitió Daset, para que se pueda viralizar. De todos modos, el mediático aclaró varias veces que, hasta que Daniel Martínez no reconozca la derrota, no hará nada.

Escuchá el testimonio de Marcel: