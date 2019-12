Marcel Daset cumplió su promesa electoral e intimó con una mujer

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Marsel Daset cumplió su promesa. En campaña electoral, el mediático no solo dio su apoyo a la candidatura de Luis Lacalle Pou, sino que lanzó el compromiso de tener relaciones sexuales con una mujeres a pesar de su condición de homosexual.

Pero la promesa no quedaba ahí. Daset aseguró que como testimonio grabaría un video para viralizar del encuentro íntimo.

Confirmado el triunfo de Lacalle Pou, el mediático cumplió con su palabra.

"Me sentí cómodo porque realmente las mujeres no me desagradan pero de ahí a intimidar así, no se me había ocurrido antes. Aprovechando la promesa, cumplí además con esa curiosidad de experinentar", escribió Daset en su cuenta de Instagram.

El video, menos explícito de lo que había imaginado su protagonista, comenzó a circular este lunes por WhatsApp.