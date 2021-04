Maradona: explosivas declaraciones de Morla y las reacciones de Dalma y Gianinna

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jorge Rial volvió a la televisión y el lunes estrenó TV Nostra, un nuevo programa de América TV que ya dio que hablar. Es que en la primera emisión estuvo uno de los hombres más buscados del momento, Matías Morla, una de las figuras más cercanas a Diego Armando Maradona en sus últimos momentos de vida.

Morla se había alejado de los medios desde que murió el Diez, el pasado 25 de noviembre, pero ahora enfrentó las cámaras para contar su verdad y lanzar una cantidad de declaraciones explosivas.

“¿Sos el más odiado, sos el culpable de la muerte de Maradona?”, le preguntó Rial, y Morla comenzó: “Ahora cuando me escuchen se van a dar cuenta de que el diablo no es tan malo. Soy el malo para un sector de los herederos. Para la Justicia no y para gran parte de la gente no. Todo esto que pasé fue muy triste desde el punto de vista amigo y del cariño. No te olvides que a mí, cuando se me muere Diego, se me muere mi mitad”.

Entre otras cosas, el abogado dijo que “yo hay algo que no voy a perdonar: a mí no me dejaron saludar a Diego. No me interesa porque yo me despedí, me dijo: ‘Te amo’. A mí esta entrevista no me interesa para quedar bien con nadie; yo con el que tenía que quedar bien era con Diego. Y ese era Diego conmigo, era amor. Si yo quería vender algo, me ponía un kiosco: no quiero vender nada, no me interesa quedar bien”.

En la nota, Morla contó que la marca Maradona está a su nombre, aparentemente por pedido de Diego, y ante las preguntas de Rial, retrucó: “¿No viste por qué Diego le revocó el testamento a las hijas? ¿No viste por qué Diego no fue al casamiento? ¿No viste por qué Diego estaba indignado porque la hija de Dalma se llama Roma? ¿Diego qué es? Nápoles, lo contrario a Roma. Esos problemas internos que tienen… Me quieren hacer cargo a mí ahora, pero esas son charlas privadas que tuvieron ellas”.

El letrado profundizó en su visión respecto a las polémicas por la herencia, los derechos de imagen y los poderes respecto a bienes materiales e inmateriales de Maradona. Y acusó a su familia, principalmente a sus hijas Dalma y Gianinna, de haberlo abandonado en sus peores momentos.

Cuando Rial le preguntó qué responsabilidad había tenido en la muerte del Diez, Morla dijo: “Lo único que me queda a mí es pensar que tendría que haber hecho más fuerza para cumplir el último deseo de Diego, nada más. (...) Ver a todos los hijos juntos. Ese era su gran dolor. Sí, ese era su gran dolor. Vos fijate cuando fue a Europa, estaba Dalma escondida en la habitación, porque estaba Jana o estaba Junior. Y cuando Diego iba a comer en el lobby, se turnaban para bajar uno y otro. Me llamaba por teléfono a mí y me decía: ‘Matías, ¿cómo puede ser? Mis dos hijos no se quieren ver’. Porque hay que decirlo: Dalma y Gianinna están laceradas por el odio de clase" y "no se sentarían nunca en una mesa" con los otros hijos de Diego.

Morla contó que estuvo alejado de Maradona durante algún tiempo, por su excesivo consumo de sustancias, y aseguró que Argentina potenciaba ese tipo de comportamientos porque propiciaba el conflicto a su alrededor. También afirmó que el astro futbolístico nunca se recuperó de su separación con Rocío Oliva.

“Él amaba a Rocío. Él estaba peleado a muerte con Dalma y con Gianinna, se sentía traicionado, se sentía robado, se los dijo. Él con Verónica Ojeda tenía un vínculo por el hijo. No voy a mentirte en nada. Yo soy el que estuvo con Maradona siete Años Nuevos y siete Navidades, los dos solos mirando el teléfono a ver quién lo llamaba y no lo llamaba nadie”, aseguró.

Morla insistió en que Dalma y Gianinna se enfrentaron a él desde que en 2014 les cortó la tarjeta de crédito, acusó de mentirosa y ladrona a Claudia Villafañe y opinó: "Si vos me preguntás a mí qué lo mató a Maradona: Rocío Oliva, la cuarentena y la parte médica que está en estudio. Pero el tipo estaba enamorado totalmente”.

¿Cómo reaccionaron las Maradona a la entrevista? Dalma fundamentalmente, y también Gianinna, siempre se han expresado en redes sociales para reclamar justicia por la muerte de su padre y atacar a quienes consideran responsables.

Sin embargo, tras la nota de Morla, Dalma se limitó a ponerle "like" a publicaciones de otras personas, pero no escribió nada por cuenta propia. "Morla, cínico, nos mataste a D10S. Ni olvido ni perdón" o "Sos un cagón. Siempre hablas mal de Gianinna y Dalma. Es vómito" fueron algunos de los mensajes resaltados por la actriz y mediática.

Su hermana Gianinna hizo lo mismo, pero luego lanzó un mensaje sugerente: "Me encantaría contestarle xq tengo con qué, pero debería sentarme y tranzar con los que no quiero ni debo así que mi única RESPUESTA si querés ponerle un título es MI SILENCIO".

Me encantaría contestarle xq tengo con que pero debería sentarme y tranzar con los que no quiero ni debo así q mi única RESPUESTA si queres ponerle un titulo es MI SILENCIO. 😘 — Gianinna Maradona (@gianmaradona) April 6, 2021

Este martes, en su cuenta de Instagram, subió una historia con una foto de Diego y escribió: "Te amo de acá hasta que nos volvamos a encontrar allá. Soy de acero, vos quedate tranquilo".