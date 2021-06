Manuel Navarrete: fue uno de los favoritos de Tinelli y ahora vende empanadas en España

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El productor Manuel Navarrete llegó a ser una de las figuras de Showmatch. En cuestión de años pasó de estar detrás de las cámaras a convertirse en una de las estrellas del programa argentino. Participó del Bailando 2011 y al año siguiente fue uno de los encargados de aportarle una pizca de poco de humor al formato.



En varias ocasiones, Marcelo Tinelli lo llevó a situaciones tan ridículas como hilarantes tras hacerlo participar de segmentos como el Aquadance, La maratón gay y El baile del caño.

Sin embargo, ya hace tiempo que perdió visibilidad en los medios de la vecina orilla. ¿Qué le pasó? Para terminar con el misterio, Navarrete ofreció una entrevista para el ciclo radial que Ángel De Brito conduce en CNN y sorprendió al revelar que desde hace un tiempo está instalado en España con su familia. “Acá es distinto. Acá se respeta todo. Acá hay problemas, pero es muy diferente. Acá importan la cultura, el respeto, las leyes. Mi hijo estudia y estamos tranquilos porque no hay tantos problemas de robo como en la Argentina”, señaló.



"Mi mujer tenía locales de venta de zapatos. Para darlo a entender fácil, ella era como una Guillermina Valdés con los zapatos. Trabajaba muy bien, tenía varios locales, pero hay otras cosas que complican mucho el panorama que te inclinan la balanza" remarcó sobre lo difícil que fue tomar la decisión de dejar su país natal.



"Yo me había ido de Ideas del sur. Había renunciado. Pero yo no renuncié ni a Showmatch ni a Marcelo Tinelli. Renuncié a una empresa que era de Cristóbal López, que era algo diferente, ¿Se entiende? Incluso con Marcelo y con los muchachos cada tanto tengo contacto. Hace poco hablé con el Chato Prada y me dijo 'fijate si se puede hacer algo allá en España, porque sería interesante'", manifestó Navarrete sobre su sorpresiva ausencia del programa.



En la actualidad se gana la vida en rubro totalmente distinto al que solía dedicarse en Argentina. "Lo que hicimos fue vender los locales que teníamos allá y compramos una franquicia acá para vender pizzas y empanadas. Compramos 7 franquicias y por ahora abrimos dos locales donde atendemos a muchos argentinos pero también a los que viven acá y que quieren comer algo rico”, reveló.



“La empanada que más sale no es de la carne, sino la de pollo. Guarda, no es que yo estoy amasando o cocinando las cosas en el horno, no. Para eso tenemos gente especializada. Yo estoy en el manejo de los locales", expresó el ex productor de Marcelo Tinelli.



“La cosa va bien. No como esperábamos, pero camina. Pasa que está la pandemia y complicó todo. Me costó conseguir los papeles, incluso todavía me falta algo, pero ya estoy habilitado para vivir y trabajar acá y te puedo asegurar que es otra cosa. Claro que se extraña mucho la televisión, los amigos, el fútbol, ver a San Lorenzo, hablar con la gente, pero yo le quiero dar otra vida a mi hijo, y acá es posible que la encontremos”, concluyó.