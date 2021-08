Manual de convivencia: Malestar en el panel de Esta Boca es Mía por "falta de códigos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La interna en el panel de Esta Boca es Mía está que arde. No conforme con los duros cruces que tienen cara a cara al aire, ahora los panelistas también se enfrentan con los otros que no están presentes ese día en el programa. Fue lo que pasó esta semana entre el Juan Ramón Rodríguez Puppo y Selva Andreoli.

Todo comenzó con el lunes 2 de agosto con un comentario que Andreoli realizó en medio de una entrevista con el senador colorado Germán Coutinho. "Yo personalmente lo que veo es que la coalición tiene un el objetivo principal de que no gane el Frente Amplio", comenzó diciendo la comunicadora de izquierda.

Enseguida, Andreoli planteó una cita en la que para muchos hizo referencia a su compañero Rodríguez Puppo, que ese día no estaba presente en el panel: "En esta mesa de debate lo dijo un colorado (...): 'nuestro único objetivo es que no vuelva a ganar el Frente Amplio'".

Rodríguez Puppo, que se ha manifestado a favor del Partido Colorado, se dio por aludido y se mostró muy molesto al aire el día siguiente, cuando Selva no estaba presente en el estudio. "Una querida compañera se acordó de mí. Me llamó mucho la atención porque tenemos códigos", comentó.

"Cuando me citen, que lo hagan correctamente. Me demonizó. Se ve que Selva tuvo una semana difícil. Es difícil defender a Andrade. Ella sabe que yo la aprecio igual", deslizó Rodríguez Puppo con ironía. Y explicó categórico: "Yo no puedo haber dicho jamás en mi vida que la existencia del Partido Colorado se justifica solo para perjudicar electoralmente al Frente Amplio. Ese es un concepto que jamás hubiera manejado ni manejé".

"Para mí la importancia del Partido Colorado en este momento es un factor clave en la construcción de un nuevo tiempo de gobierno. Acompañamos a Luis Lacalle Pou. Este no es tiempo de competencia, es de cooperación. Si eso es visto del otro lado como que estamos enfrentados con el Frente Amplio, sí, estamos enfrentados con el Frente Amplio. Pero nuestra razón de ser, jamás es por la negativa. Es construir juntos un nuevo futuro en una etapa en la que tiene que primar el liberalismo", concluyó.

¿Cómo será el reencuentro al aire?