"¿Y mamá...?": Marley recuerda la pregunta de Mirko que lo dejó sin palabras

En diálogo con el portal argentino Telehow, Marley recordó la pregunta de Mirko que lo dejó sin palabras. "Fue hace un año, en una clase por Zoom, la maestra dice: 'Díganle a mamá o a papá que los ayude con esto'. Me mira y me dice: '¿Y mamá...?", relató el conductor de La voz Argentina.



Al principio, Marley no sabía cómo responder. Luego, le dijo: 'Vos tenés papá. Hay chicos que tienen mamá, hay chicos que tienen mamá y papá. Vos tenés papá'", le dijo. "Ahí se quedó tranquilo, era la información que necesitaba. Últimamente, ya empezó a preguntar un poquito más... Cada tanto alguna pregunta hace", sumó.



El conductor aprovechó para comentar que ya se puso en contacto con profesionales para encarar el tema con seguridad. "Hablé con psicólogos para estar preparado sobre qué es lo correcto que tengo que decirle en cada etapa. A los tres años no podés explicar todo el método: tenés que ir contestando lo que pregunta".



También habló de la doble responsabilidad de encarar la paternidad solo. "Leo todo porque tengo miedo de perderme algo o de no saber que tiene que llevar algo que era mi responsabilidad", dijo sobre el grupo de WhatsApp de los padres del colegio de Mirko. "Al ser el padre pero sin madre me siento el doble de responsable. No se me puede escapar que tenía que llevar una abeja que habíamos hecho juntos con papel higiénico y alitas amarillas", comentó con una carcajada.

Cabe recordar que Marley es uno de los famosos argentinos que optó por la opción de subrogar un vientre en los Estados Unidos para ver cumplido su deseo de ser papá. En 2021, Mirko cumplió tres años.



Frente a la pregunta de si su hijo le pidió un hermano, Marley respondió: "Sí, y lo estamos considerando. Sinceramente, pensaba que era mucho: es el trabajo más lindo que existe, pero es intenso y de muchas horas. Lo estoy pensando. No quiero separar tanto entre uno y otro".