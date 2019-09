Maluma lloró de emoción al recibir su primer avión privado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El lunes, Maluma publicó un video en su cuenta de Instagram donde muestra el momento en el que recibe su primer avión privado. En el video, se puede ver cómo el colombiano llora de emoción, abraza a sus acompañantes y sube a su flamante adquisición. Sobre el final, invita a sus seguidores a nunca dejar de soñar.



"Me acuerdo hace ocho años atrás cuando fui a hacer una entrevista en una estación de Radio X en Colombia, me cerraron las puertas, aparte de eso no creían en mí y muchos decían que no iba a llegar a ningún lado...", escribió Maluma en el texto que acompaña el video que subió a su Instagram.



"Pues, parceros, ¡¡¡ahora sí que vamos llegar lejos!!! BIENVENIDOS A 'ROYALTY AIR', con este tocamos la luna. Sueñen sin miedo, nunca crean en un NO como respuesta, ustedes son el timón de su vida y pueden llegar hasta donde su mente y su corazón quieran. Este es mi legado, inspirar y demostrar que LOS SUEÑOS SI SE HACEN REALIDAD", agregó el cantante de "Cuatro babys".



En el video de un minuto, y que está acompañado de una emotiva música, ya tiene más de tres millones y medio de reproducciones. Entre los comentarios de sus seguidores, se destaca el de su colega J Balvin, quien le escribió: "El mundo se hace más pequeño!! Felicidades mi Juan!!!", en alusión al intérprete de "Mala Mía", cuyo nombre de nacimiento es Juan Luis Londoño Arias.



En junio, Maluma estrenó Lo que era, lo que soy, lo que seré, un documental de YouTube donde se muestra su ascenso hasta ser uno de los músicos latinoamericanos más populares del momento. A su vez, este año editó 11:11, su cuarto álbum, que incluye los éxitos "11 pm", "HP" y "Soltera".