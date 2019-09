Maldad: el motivo por el que mancharon el vestido a Sol Pérez con una remolacha 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sol Pérez, que ahora se luce como panelista de Involucrados en América TV, llevó el vestido al piso para mostrarle a la audiencia como quedó la prenda luego que le pusieran una remolacha en el asiento, que a ella le habían designado durante la gala de los Martín Fierro de Cable, que la tenía nominada por su participación en el programa Online de la señal KZO.

¿El objetivo de ese ataque mal intencionado? Según la rubia, que el resto de los invitados pensaran que estaba menstruando. "Me pusieron remolacha en el asiento para que me manche el vestido y simular como si estuviera con el período", contó visiblemente afectada y continuó: "No entiendo cómo llegó ahí. La remolacha era parte del menú de entrada y mi vestido apareció recién manchado a la altura del postre. Yo me levante 5 veces durante la fiesta a saludar a la gente. Es raro que no me haya manchado antes", explicó dando a entender que alguien había puesto adrede la remolacha para hacerla pasar un mal momento.

Luego, contó cómo fue su reacción al ver la situación: "Me quería morir. No sabía cómo hacer para irme de la fiesta y que no piensen que estaba indispuesta o que soy una sucia. Si una productora de KZO no me avisa, camino toda la noche con el vestido manchado y piensan cualquier cosa", contó Sol indignada.

Mirá el video:

Por su parte Luis Ventura, panelista del ciclo, en su condición de presidente de APTRA, aseguró que ya pidió las cámaras de seguridad de la fiesta, la modelo mostró en vivo la mancha del vestido. "Yo lo tengo que devolver. Intenté sacar la mancha con toallitas desmaquilla dentes pero no salió", expresó frente a la mirada atónita de sus compañeros del ciclo de América.

Cansada de ser el blanco de críticas y romances inventados, entre ellos con el empresario Guillermo Marín, la rubia confesó casi desconsolada: "Esto no me lo esperaba, siempre me critican y nada más. Tirarme remolacha en el asiento no lo hace ni un nene de quinto grado. Voy a pagar derecho de piso eternamente".