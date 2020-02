La mala experiencia de Verónica Piñeyrúa con Tinder

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Verónica Piñeyrúa visitó el programa Bien igual (El Espectador) para hablar de la nueva etapa de Mentaleros, que comenzará en marzo en Urbana FM. También abordó su situación sentimental de soltería y descartó que haya tenido un romance con su compañero Diego Waisrub.

"Eso fue una joda", dijo. Todo comenzó durante la Copa América de Brasil, a donde fueron enviados para la cobertura y les tocó dormir en la misma habitación, en cama matrimonial. "Estábamos vestidos en la cama y nos sacamos una foto, pero no pasó nada", dijo.

Luego, la comunicadora negó que ser un personaje conocido en los medios la haya ayudado a la hora de la conquista. "Es un embole. Pensé que iba a estar bueno. Pero vas al boliche y no te dan bola. Veo que intimido. No me encaran", dijo.

Piñeyrúa contó también una doble mala experiencia con la aplicación de citas Tinder. Cuando estaba en pareja con un productor televisivo, al parecer una joven quería separarlos y le creó un perfil de Tinder falsos. "Daba mi teléfono y se me llenaba de mensajes", dijo y contó que radicó una denuncia en delitos informáticos.

Tiempo después, ya soltera, instaló la aplicación "para ver qué onda". Pero tampoco le convencieron los resultados. "Hay de todo, pero la mayoría (de los hombres) está para una noche y nada más. Yo quería otra cosa", dijo.