La mala experiencia de Martina Graf en México

Martina Graf regresó a Uruguay luego de dos años de estadía en México, donde se formó como actriz y trabajó en un noticiero con un espacio sobre ecología. De vuelta en el país, Graf concedió una nota a Radiomental (Azul FM) donde habló de los sinsabores de su estadía.

"Extrañaba el cielo azul de Uruguay", contó. "Allá está permanentemente nublado, gris y opaco. En temporada de lluvia, llueve todos los días", añadió.

Martina criticó también el rigor que se manejaba la escuela de actuación y el ámbito competitivo de los medios.

"Desde que llegué no me gustó. Era difícil hasta la comida. Acá hay panaderías donde parás y comprás una pascualina. Pero allá no se acostumbra más que los puestos de tacos, que son fuertes. Sufrí bastante. Tenía mis lugares para ir a comer, pero no tenía tiempo"; dijo.

Martina Graf también habló de su mala experiencia con los terremotos. Vivió dos estando en México. Incluso el sismo le afectó el carácter a su gato.

La joven actriz y conductora reveló que en breve volverá a la pantalla de Canal 12 con un programa de entretenimientos. Será una de las panelistas de la propuesta que prevé su estreno para fin de mes.