El mal momento que vivió Maru Botana por el acoso de los fans de un instagramer

A veces en las redes sociales distintos universos entran en contacto. Esto es lo que sucedió durante los últimos días cuando los fans de Martín Cirio, que bajo su seudónimo La Faraona cuenta con 525 mil seguidores en Instagram y 315 mil suscriptores en YouTube, invadieron la sección de comentarios del Instagram de Maru Botana .

El comediante compartió en sus stories de Instagram unos videos de Maru

Botana entrenando junto a sus hijos y mostrando mucha energía. Es su costumbre comentar la actividad virtual de algunos famosos, como sucedió con More Rial o con Luli Salazar, y esta semana se entusiasmó con la actividad de la cocinera en el gimnasio. Se refiere a ella a los gritos como "Batana" y disparó a través de sus stories: "No puedo parar de ver sus historias. ¿Por qué está tan arriba esa mujer? Aparte yo me imagino que apaga la cámara, se saca esa sonrisa y empieza a darle cinturonazos a

los hijos"

El problema llegó cuando los "farafans", como se refiere Martín Cirio a sus seguidores, comenzaron a dejar comentarios en la cuenta de Maru, como "Batana" y chistes sobre sus ejercicios de "abeductores". Al no estar acostumbrada a este tipo de interacciones y desconociendo al público de La Faraona y su código humorístico, Botana bloqueó al youtuber y declaró a Big Bang News sentir miedo. "Ya se están pasando. No es gracioso. Es violento. Hoy vi todos los mensajes por primera vez y me doy cuenta de la

cantidad de comentarios espantosos", explicó.

Aunque es la primera vez que los farafans reciben esta reacción de un famoso, es común que repliquen las muletillas de su ídolo en los Instagrams de las celebridades. Por ejemplo, en cualquier foto de Rodolfo Barili hay una cantidad apabullante de comentarios del tipo "Barele" (de la misma forma que llaman "Batana" a Maru), y otras palabras con las que la Faraona expresa cuánto le gusta el conductor del noticiero y luego sus seguidores replican.

La notoriedad del youtuber e instagramer es tal que ayer Sofi Morandi, que participa en el Bailando con Julián Serrano, le explicó a Marcelo Tinelli cómo utilizar el "o sí" y "o no", una de las muletillas clásicas de Cirio, y el conductor intentó imitarlo en vivo.