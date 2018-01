El mal momento de la periodista Soledad Sejas por un piropo callejero

La periodista deportiva Soledad Sejas, de TNU, no la pasó bien este lunes tras un incidente en la calle con un hombre que la piropeó. La joven caminaba por la vereda cuando escuchó el comentario "¡Qué cosita linda!".

Si bien el piropo no tuvo un alto nivel de vulgaridad, molestó mucho a Sejas, según comentó en su muro de Facebook. "¡Qué viejo de mier...!", le respondió y se inició un debate en la vía pública en el que la joven defendió su derecho de caminar tranquila, sin recibir ningún piropo, "con o sin respeto".

Cuando Sejas describió lo sucedido en las redes sociales, recibió apoyos y críticas. Aquí va su relato completo:



Hoy me tocó recibir según él un “piropo” cuando volvía caminando del trabajo a casa. Un señor mayor me llamó “que cosita linda” a lo que le respondí “que viejo de mierda”. El hombre se ofendió ante mi agravio y no entendió porque mi agresión si él no me había dicho nada “malo”. Este hombre y como tantos otros no entienden NADA de NADA. Señor, no necesito que me piropee, tampoco tengo porque aceptarlo, mente retrógrada es creer que solo por el hecho de ser “hombre” tiene el derecho a decirme con o sin respeto lo que se le antoje.