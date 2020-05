El mal momento de María Noel Marrone al salir de su casa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Te olvidaste el gorro", escribió María Noel Marrone en su cuenta de Twitter, junto a un par de fotos de su auto: una con el vidrio de una de las ventanillas destruidas, y la otra en el interior del mismo, donde se encontraba el gorro que dejó el delincuente debajo del asiento del acompañante.

De esta manera, "Nole" comenzó la jornada con el pie izquierdo, antes de empezar la edición del martes de Desayunos informales. Más allá de su enojo, la conductora respondió las consultas de los usuarios que se preocuparon por la situación vivida. "Nada para robar. Sí para romper. Qué necesidad. (El delincuente) No se llevó nada, se dejó su gorro y me complicó la mañana", contó la comunicadora.

Nada para robar. Sí para romper. Qué necesidad. No se llevó nada, se dejó su gorro y me complicó la mañana — Nole Marrone (@NoleMarroneok) May 5, 2020

Otro usuario le sugirió a Marrone por qué no guarda el auto en una cochera cerca de su casa, para evitar este tipo de episodios. Ella no vaciló en explicarle. "No tengo (cochera) cerca. Prefiero le pase algo al auto y no a mi yendo a buscarlo", indicó.

Susto para Abracinskas

Pero "Nole" Marrone no fue la única famosa que vivió un episodio de inseguridad en las últimas horas. Daiana Abrancinskas la pasó mal en El Prado, luego que dos malvivientes le pusiera un revolver en la cabeza.

"Hoy (lunes) a las 8 de la noche y en pleno Prado me pusieron un revolver en la cabeza. Paré para responder una llamada, por suerte con el auto prendido, y dos hombres encapuchados me apuntaron. Pude escaparme con el miedo terrible de que dispararan. Nunca había tenido tanto miedo", escribió la periodista y abogada.

Más tranquila, la rubia abrió un hilo para referirse a la fea experiencia que atravesó: "Estoy bien, pero qué estas experiencias sirvan para no parar por qué si en los autos, ser cuidados en los semáforos y estar muy atentos siempre. Safe... pero por poco. Lo cuento por que no quiero que le pase a nadie. Y quien ya lo pasó sabe lo es. En un segundo te cambia la vida".

Mirá los mensajes de Abracinskas: