El mal momento de Marcela Kloosterboer en Miami: le hicieron comer carne

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Vegetariana desde hace 30 años y defensora a ultranza de los animales, Marcela Kloosterboer vivió un tenso momento en un restaurante de Miami, donde le sirvieron por error una hamburguesa de carne en vez de una vegana.

Furiosa, la actriz decidió mencionar al establecimiento a través de un video en las redes sociales, en el que explica lo sucedido.



"Estoy en este restaurante (...), acá lo ven. Pedí una hamburguesa vegetariana. Hace 30 años que no como carne y me trajeron una hamburguesa de carne. Le pregunté al señor si era de carne y me dijo que no, que era vegetariana. Al rato me dicen que no, que era de carne. Después de 30 años me hacen comer carne y nadie se hace cargo. Ahora voy a arrobar el lugar para escracharlos", expresó la actriz con enojo.

La exprotagonista de Las Estrellas contó que, cuando le trajeron la comida, dudó y preguntó por la procedencia de la hamburguesa, pero el mozo le indicó que el plato era el que ella había pedido.



El malestar tuvo lugar minutos después, cuando el encargado del local le comunicó a la actriz que había habido una equivocación y que, efectivamente, se trataba de una hamburguesa de carne.



Marcela Kloosterboer, que también es la creadora de una marca ecológica de carteras y calzado, vivió este incidente en días en que el movimiento en defensa del derecho animal ha tomado especial presencia en las calles tras la marcha celebrada el pasado viernes por el Día Internacional del Veganismo.



En Buenos Aires, miles de personas, en su mayoría jóvenes, reclamaron por el fin de la tortura animal y la visibilización de una problemática cada vez más presente en la agenda social.



Con pancartas y cantando consignas que reivindican el fin de toda práctica que suponga el maltrato animal, los manifestantes plantearon las distintas facetas de los reclamos. Los veganos marcharon desde Plaza de Mayo hasta el Congreso para mostrar su postura a favor de la protección animal y el respeto por una filosofía de vida que propone otras vías de alimentación que excluyen la matanza de animales.