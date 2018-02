El mal momento de Florencia Peña en Estados Unidos por su video íntimo

Florencia Peña contó un incómodo pasaje por Migraciones en Miami, Estados Unidos, a causa de la filtración de su video íntimo, ocurrida en diciembre de 2012.



"Me toca un centroamericano, un puertorriqueño, que cuando ve que soy argentina me empieza a hablar en castellano -dijo-. Me preguntó qué hacía y yo le respondí: 'Vengo a Disney con mis hijos'. Luego, me preguntó: '¿Qué hacés tú?' Yo le dije: 'Soy actriz'. Me pide mi nombre, me busca, no sé si enganchó el video, yo creo que sí, y empezó a decir: '¡Pero esto no se puede mirar!'. Fue tremendo", dijo en el programa radial Perros de la calle.

La actriz destacó que, oportunamente, recurrió a la Justicia, pero hasta ahora, no hay sentencia. "Tengo cinco juicios: a Google, Yahoo y a tres medios gráficos -expresó-. No sé si voy a ganarlos, porque no hay legislación. A mí me gustaría sentar jurisprudencia. Mi abogado me dijo: '¿Querés seguir con esto? Porque tenés que poner guita para seguir la demanda'. Además, ya pasaron cinco, nos quedan por lo menos ocho años más. Yo le dije: 'Hasta el final'. Pero más allá de que si gano o no plata, quiero seguir hasta el final porque este es el delito moderno".

"Ese video va a estar siempre en la web porque lo vuelven a subir -explicó Flor Peña-. Yo lo que quiero es sentar jurisprudencia para que paguen los que cometen esos delitos. Hay una sensación general de decir: 'Jodete porque te filmás'. Y vos no tenés derecho a tu privacidad. Yo me filmé para mí y me voy a seguir filmando si quiero. No me van a decir lo que tengo que hacer o no. Lo que sí quiero es que esa persona, en el momento de robar algo, lo piense, porque va a ir en cana, como pasa en los Estados Unidos y en otras partes. Acá no pasa nada".