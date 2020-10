El mal momento económico de Toto Da Silveira: "El negocio no da"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jorge Da Silveira habló sin rodeos sobre la situación económica de A fondo, el programa que dirige como coproductor en la 1010 AM. Contó que debido a la reducción de ingresos de los últimos meses debió desprenderse de colaboradores, entre ellos, su histórica productora, la periodista Leticia Bueno.

"Esto se ha desbarrancado de tal manera que nos hemos tenido que desprender de gente a la que mucho queremos y valoramos enormemente, como Leticia Bueno, como Wilson Méndez, que fue el primero que se tuvo que marchar por estas razones. Sinceramente porque el negocio no da y no había plata para pagarles", contó.

"Digo esto porque Leticia Bueno en este momento está libre de asumir cualquier compromiso de carácter laboral. El que se la lleve, se lleva un valor excepcional, una estupenta trabajadora, responsable, eficiente y una gran persona", complementó.

Da Silveira luego puso un manto de duda sobre su propia continuidad. "No sé hasta cuándo vamos a seguir nosotros con la audición por esas mismas razones. No soy vendedor de publicidad. Tampoco me satisface tener propaganda política para estar libre como los pájaros y poder decir lo que uno quiere", agregó.