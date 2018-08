Alberto Kesman reveló que estuvo a punto de ser operado en pleno Mundial

Alberto Kesman fue entrevistado por Punto cero (Radio Cero, 104.3) donde habló de su carrera y sus mil anécdotas. También se refirió a la mes y medio de estadía en Rusia: le fascinó el país y notó que el costo de vida era infinitamente más bajo que en Uruguay. "Éramos 3 personas y con 1.200 pesos hacíamos el surtido para tres días con whisky y vino incluido", relató.

Pero también habló de un mal momento cuando fue derivado al hospital por una uña encarnada en el pie izquierdo. "Caminaba 80 cuadras por día y me dolía mucho. No aguanté y un día fui al centro médico que colocó FIFA en el Centro de Prensa. Al mirar el dedo, el médico me dijo "cirugía". Pensé que sería algo ambulatorio: no. Llamaron una ambulancia y a las dos horas, en el hospital, me dijeron que tenía que hacerme un chequeo general y dejarme internado. Todo era para cobrar el seguro. Les dije que no y me volví", dijo.

La molestia se terminó de soclucionar en Montevideo. Al llegar visitó a su podódolo en 10 minutos no dolía más.