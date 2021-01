Majo Álvarez luce su pancita de cuarto mes de embarazo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Majo Álvarez y Fabián Estoyanoff están en la dulce espera de su primer hijo. La artista compartió algunas fotos donde se nota cómo crece el vientre.



"No sé cómo se va a llamar porque no sé todavía si es nena o varón. Tengo nombres guardaditos", contó en un vivo con sus seguidores en Instagram. "Me gustan los nombres raros", complementó e invitó a sus seguidores a que le envíen posibles nombres.

"Me gustaría nena pero presiento que es varón. No sé por qué", añadió."Manya va a ser... no le va a quedar otra, pobre".

La artista también compartió un video de su rutina en la chacra cercana a Pan de Azúcar que comparten con el futbolista de Peñarol.

El nacimiento está previsto para el mes de junio. El deportista ya es padre de dos niños pero para Majo, sería el estreno de la maternidad.