Majo Álvarez: "el Lolo canta si Peñarol gana"

La cantante no tuvo vueltas en el momento de referirse a la "carrera artística" de su novio que quedó trunca cuando se incorporó a Peñarol después de grabar tres videos, entre ellos, el exitoso "Somos tú y yo": el regreso a los escenarios de los escenarios depende si gana o pierde Peñarol.

RELACIONADAS Romántico mensaje de Majo Álvarez a Lolo Estoyanoff por su cumpleaños By Ignacio Quartino Romántico mensaje de Majo Álvarez a Lolo Estoyanoff por su cumpleaños Romántico mensaje de Majo Álvarez a Lolo Estoyanoff por su cumpleaños

Así lo dejó en claro el martes Majo en Algo contigo (Monte Carlo), a propósito de su show que brindará el 25 de octubre en el Teatro Metro. "Si Peñarol gana seguramente suba a cantar, si no mirará tranquilo el show", explicó la cantante que optó por no depender por un resultado de un partido de fútbol para ver qué hace.

"Yo soy hincha de Peañrol y quiero que él (Estoyanoff) siempre gane, pero no puedo quedarme quieta y esperar si gana o no. Además, siempre fui inquieta y quiero innovar en mis shows, basta con preguntarle a mis músicos... Por eso, esté o no, tengo que hacer un buen espectáculo", explicó la cantante a Carballo y su equipo.